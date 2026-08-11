Россия фактически потеряла оккупированный Крым как военно-морскую базу, - ВМС ВСУ
Россия фактически больше не может использовать временно оккупированный Крым в качестве военно-морской базы, однако продолжает наносить воздушные удары по территории Украины и поддерживать военную инфраструктуру на полуострове.
Об этом в эфире заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.
Флот России в Крыму
По его словам, российский флот больше не имеет возможности полноценно базироваться на полуострове.
"Крым они (россияне - ред.) фактически потеряли как военно-морскую базу", - сказал Плетенчук.
Удары Украины и форпост для флота РФ
В то же время украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам в Крыму, которые обеспечивают дальнейшее присутствие россиян в регионе.
"Там работа ведется практически круглосуточно. Это, конечно, те объекты военной инфраструктуры, которые позволяют россиянам и в дальнейшем поддерживать здесь свое присутствие", - подчеркнул представитель ВМС.
Плетенчук добавил, что в настоящее время основным инструментом влияния России с территории Крыма остается авиационная составляющая. Именно ее Москва продолжает использовать для атак на территорию Украины.
- Новороссийск остается последним форпостом, где Россия может держать военные корабли своего Черноморского флота после потери возможности полноценно использовать Крым в качестве военно-морской базы, резюмировали в ВМС.
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