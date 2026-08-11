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Новости Оккупация Крыма Флот россии в оккупированном Крыму
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Россия фактически потеряла оккупированный Крым как военно-морскую базу, - ВМС ВСУ

Крым как военно-морская база для России утрачен — ВМС

Россия фактически больше не может использовать временно оккупированный Крым в качестве военно-морской базы, однако продолжает наносить воздушные удары по территории Украины и поддерживать военную инфраструктуру на полуострове.

Об этом в эфире заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Флот России в Крыму

По его словам, российский флот больше не имеет возможности полноценно базироваться на полуострове.

"Крым они (россияне - ред.) фактически потеряли как военно-морскую базу", - сказал Плетенчук.

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Удары Украины и форпост для флота РФ

В то же время украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам в Крыму, которые обеспечивают дальнейшее присутствие россиян в регионе.

"Там работа ведется практически круглосуточно. Это, конечно, те объекты военной инфраструктуры, которые позволяют россиянам и в дальнейшем поддерживать здесь свое присутствие", - подчеркнул представитель ВМС.

Плетенчук добавил, что в настоящее время основным инструментом влияния России с территории Крыма остается авиационная составляющая. Именно ее Москва продолжает использовать для атак на территорию Украины.

  • Новороссийск остается последним форпостом, где Россия может держать военные корабли своего Черноморского флота после потери возможности полноценно использовать Крым в качестве военно-морской базы, резюмировали в ВМС.

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Автор: 

ВМС (1589) Крым (25223) россия (89165) Черноморский флот РФ (1582) Плетенчук Дмитрий (219)
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Топ комментарии
+8
Ми все узбережжя втратили як будь-яку базу. І торговельну, і військову.
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11.08.2026 17:21 Ответить
+6
Щоб отримати пожитьтєвий бан тут потрібно сильно постаратися з розповсюдженням кацапської пропаганди. Але цікаво, як ти одразу 2 аккаунта спалив.
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11.08.2026 17:22 Ответить
+5
о збс. чекаємо в чеврні стрім з набережної Ялти Призедента та його Баданова з кавою та шашличками
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11.08.2026 17:19 Ответить

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