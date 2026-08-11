Россия фактически потеряла оккупированный Крым как военно-морскую базу, - ВМС ВСУ

Россия фактически больше не может использовать временно оккупированный Крым в качестве военно-морской базы, однако продолжает наносить воздушные удары по территории Украины и поддерживать военную инфраструктуру на полуострове.

Об этом в эфире заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ.

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Флот России в Крыму

По его словам, российский флот больше не имеет возможности полноценно базироваться на полуострове.

"Крым они (россияне - ред.) фактически потеряли как военно-морскую базу", - сказал Плетенчук.

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Удары Украины и форпост для флота РФ

В то же время украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам в Крыму, которые обеспечивают дальнейшее присутствие россиян в регионе.

"Там работа ведется практически круглосуточно. Это, конечно, те объекты военной инфраструктуры, которые позволяют россиянам и в дальнейшем поддерживать здесь свое присутствие", - подчеркнул представитель ВМС.

Плетенчук добавил, что в настоящее время основным инструментом влияния России с территории Крыма остается авиационная составляющая. Именно ее Москва продолжает использовать для атак на территорию Украины.

Новороссийск остается последним форпостом, где Россия может держать военные корабли своего Черноморского флота после потери возможности полноценно использовать Крым в качестве военно-морской базы, резюмировали в ВМС.

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