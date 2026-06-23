Семьи военнослужащих Черноморского флота РФ покидают оккупированный Крым, - ВМС

Семьи военнослужащих Черноморского флота РФ покидают временно оккупированный Крым и переезжают в Новороссийск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Семьи военных уезжают в Новороссийск

По словам Плетенчука, уже два года Черноморский флот РФ фактически покинул оккупированный Крым.

"Уже два года как Черноморский флот фактически покинул украинский Крым, и, соответственно, это имеет социальные последствия. Поэтому семьи российских военнослужащих сейчас мигрируют в Новороссийск", — сказал он.

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Крымский мост стал главной артерией снабжения

Представитель ВМС отметил, что сейчас на Крымском мосту наблюдаются пробки в обоих направлениях – как на выезд из Крыма, так и на въезд.

По его словам, после последних ударов Сил обороны по логистике оккупантов Крымский мост фактически стал главной транспортной артерией для российских войск.

"В течение последних недель Украина нанесла множество результативных ударов по объектам логистики, в частности в Крыму, по мостам, соединяющим материковую часть Украины с украинским Крымом, также были уничтожены автомобильные паромы", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что на данный момент Крымский мост остается основным путем снабжения продовольствием и другими ресурсами оккупированного полуострова.

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