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Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму больше не существует, - ССО
Железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму уничтожен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Силы спецопераций сообщили в соцсети threads.
Первые подробности
"Извините, но у нас здесь официальное срочное сообщение: Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует - ССО! Первый ушел. Показывать надо?", - говорится в сообщении.
Официального подтверждения и дополнительной информации об уничтожении моста на данный момент нет.
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