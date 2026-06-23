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Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму больше не существует, - ССО

Уничтожен мост в Крыму

Железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму уничтожен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Силы спецопераций сообщили в соцсети threads.

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Первые подробности

"Извините, но у нас здесь официальное срочное сообщение: Железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует - ССО! Первый ушел. Показывать надо?", - говорится в сообщении.

Официального подтверждения и дополнительной информации об уничтожении моста на данный момент нет.

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ССО мост в Крыму

Что предшествовало?

  • Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины атаковали два моста, расположенных на временно оккупированных территориях.
  • Впоследствии ССО показали поражение железнодорожного моста через Северо-Крымский канал.

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Автор: 

Крым (25961) мост (1033) ССО (723)
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Топ комментарии
+23
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23.06.2026 15:05 Ответить
+18
Клас!! Слава ССО!!!
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23.06.2026 15:10 Ответить
+15
🤣👏💓🥳

Показуй!!!
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23.06.2026 15:03 Ответить

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