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Новини Удари по логістиці РФ
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Залізничного мосту через Північнокримський канал в окупованому Криму більше не існує, - ССО. ВIДЕО(оновлено)

Залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сили спецоперацій повідомили у соцмережі threads.

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Перші деталі

"Вибаче, але у нас тут офіційно-термінове: Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує - ССО! Перший пішов. Показувати треба?", - йдеться у повідомленні.

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в ССО, підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне.

"Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території рф через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова - для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Дрони ССО у ніч проти 22 червня влучними ударами знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів.

Водночас підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкту. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста.

"Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал", - наголошують у ССО.

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ССО міст у крим

Що передувало?

  • Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України атакували два мости, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.
  • Згодом ССО показали ураження залізничного мосту через Північнокримський канал.

Також читайте: Чонгарський міст після ударів ЗСУ: зафіксовано пошкодження та понтонна переправа. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

Крим (14148) міст (1273) ССО Сили спеціальних операцій (717)
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Топ коментарі
+17
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23.06.2026 15:05 Відповісти
+12
Клас!! Слава ССО!!!
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23.06.2026 15:10 Відповісти
+11
🤣👏💓🥳

Показуй!!!
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23.06.2026 15:03 Відповісти

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