Залізничного мосту через Північнокримський канал в окупованому Криму більше не існує, - ССО. ВIДЕО(оновлено)
Залізничний міст через Північнокримський канал в окупованому Криму знищено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сили спецоперацій повідомили у соцмережі threads.
Перші деталі
"Вибаче, але у нас тут офіційно-термінове: Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує - ССО! Перший пішов. Показувати треба?", - йдеться у повідомленні.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомили в ССО, підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне.
"Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об’єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів у двох ключових напрямках: із території рф через Крим – для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, а також усередині півострова - для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Дрони ССО у ніч проти 22 червня влучними ударами знищили міст: зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів.
Водночас підпільники Руху опору ССО повідомили про прибуття спеціальної ремонтної залізничної техніки до об’єкту. Була розпочата друга фаза місії. У ніч проти 23 червня дрони ССО уразили як ремонтну техніку, так і повторно залишки моста.
"Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал", - наголошують у ССО.
Що передувало?
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