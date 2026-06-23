Родини військових Чорноморського флоту РФ залишають окупований Крим, - ВМС

Родини військовослужбовців Чорноморського флоту РФ залишають тимчасово окупований Крим та переїжджають до Новоросійська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Родини військових виїжджають до Новоросійська

За словами Плетенчука, вже два роки Чорноморський флот РФ фактично покинув окупований Крим.

"Вже два роки як Чорноморський флот фактично покинув український Крим, і, відповідно, це має соціальні наслідки. Тому родини російських військовослужбовців зараз мігрують до Новоросійська", – сказав він.

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Кримський міст став головною артерією постачання

Речник ВМС зазначив, що зараз на Кримському мосту спостерігаються затори в обох напрямках – як на виїзд із Криму, так і на в'їзд.

За його словами, після останніх ударів Сил оборони по логістиці окупантів Кримський міст фактично став головною транспортною артерією для російських військ.

"Упродовж останніх тижнів Україна завдала багатьох результативних ударів по об'єктах логістики, зокрема у Криму, по мостах, які з'єднують материкову частину України з українським Кримом, також були знищені автомобільні пороми", – зазначив Плетенчук.

Він додав, що наразі Кримський міст залишається основним шляхом постачання продовольства та інших ресурсів на окупований півострів.

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