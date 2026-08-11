Россия несет огромные потери на востоке Украины, а ее наступление напоминает движение улитки, - посол Великобритании Кромптон

Российские войска несут значительные потери на востоке Украины, при этом темпы их продвижения остаются чрезвычайно медленными. В то же время украинские удары на средние и большие расстояния всё сильнее сказываются на российской военной логистике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью РБК-Украина.

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По словам дипломата, на востоке Украины, в частности в Донецкой области, продолжаются тяжелые бои, в ходе которых российская армия несет значительные потери.

Кромптон сослался на данные начальников штабов, с которыми он ознакомился. По этим оценкам, в апреле и мае потери российских войск составляли около 35 тысяч человек ежемесячно.

"Думаю, в июне это число было несколько меньше. Когда разворачивается листва, солдатам немного безопаснее передвигаться. Но это чрезвычайный показатель. Если я поищу в Google советские потери в войне в Афганистане, там указано, что погибло 15 000 человек", - подчеркнул Кромптон.

Наступление РФ происходит чрезвычайно медленно

Несмотря на заявления российского руководства о якобы значительных успехах на фронте, реальные темпы продвижения армии РФ остаются очень низкими.

"Наш бывший начальник Генерального штаба однажды сказал, что улитка на самом деле продвигалась быстрее, чем российские вооруженные силы. И это происходит за огромную цену", - сказал Кромптон.

По словам посла, российская армия расплачивается за медленное продвижение огромными потерями.

Украинские удары все сильнее сказываются на РФ

Кромптон считает одним из наиболее заметных изменений на фронте повышение эффективности украинских ударов средней и большой дальности.

Особенно дипломат обратил внимание на атаки по российским военным объектам и логистике в оккупированном Крыму.

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По его словам, украинские удары создают проблемы для российской военной логистики и влияют даже на гражданскую сферу полуострова.

"Например, удары средней дальности в Крыму. Президент Путин был вынужден объявить чрезвычайное положение. Российские отдыхающие не едут в Крым. Люди вынуждены уезжать. Это наносит реальный ущерб линиям военного снабжения", - отметил Кромптон.

Британский посол отметил, что Крым имеет стратегическое значение как для Украины, так и для России.

Для Москвы оккупированный полуостров, по его словам, является своеобразной "жемчужиной в короне" войны.

"Поэтому я считаю, что для Москвы это политически сложная ситуация. И, как мы видим из новостей, все это не является тайной", - резюмировал дипломат.

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