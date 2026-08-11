Россияне оказались в ловушке на Кинбурнской косе, - командир ОТГ "Одесса"

Российские войска на Кинбурнской косе находятся в глубокой обороне и фактически оказались в ловушке. Силы обороны Украины физически не присутствуют на полуострове, однако контролируют его огнем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командир Оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков.

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Сейчас на Кинбурнской косе преимущественно находятся военнослужащие 337-го отдельного штурмового полка РФ. При этом подразделения, которые формально называются штурмовыми, фактически выполняют задачи по контролю территории.

Носиков отметил, что Силы обороны наносят по российским позициям артиллерийские и авиационные удары во взаимодействии с другими подразделениями.

Из-за проблем с логистикой и потерь российские военные были вынуждены отступить с северных и западных участков косы вглубь полуострова. Также украинские военные фиксируют многочисленные случаи бегства российских военных с позиций.

"Они пытаются использовать любые возможности — например, погодные условия. Буквально позавчера пытались завезти 8 единиц автомобильной техники, хоть как-то спрятать их и что-то привезти. Все 8 единиц были уничтожены. Мы постоянно фиксируем случаи – причем массовые, – когда они оттуда бегут: боеприпасы, продукты и воду им не подвозят, огневой обстрел продолжается непрерывно, они переходят из одной норы в другую и постоянно видят гибель своих сослуживцев. Весь этот хаос в радиоэфире мы прекрасно слышим и видим. Из-за регулярного минирования логистических путей — в частности, противопехотными минно-взрывными средствами — сбежать им удается не всегда. Поэтому для них это полноценная территория-ловушка", — объясняет командир.

Украина применяет роботизированные комплексы

По словам командира, Силы обороны используют на Кинбурнской косе не только артиллерию и беспилотники. Украинские военные также доставляют на берег с помощью беспилотных катеров наземные роботизированные комплексы.

Такие системы могут выполнять боевые задачи без непосредственного участия военных на заминированной территории.

Носиков отметил, что один из роботизированных комплексов может, в частности, проникнуть в укрытие российских военных.

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Командир заявил, что именно на Кинбурнской косе украинские военные впервые в мировой истории войн доставили наземный роботизированный комплекс с помощью морского беспилотного катера.

По его словам, такая технология позволяет выполнять задачи без риска для жизни украинских военнослужащих, поскольку территория косы и береговая линия в значительной степени заминированы.

"С учетом тотального минирования наши НРК добираются туда на БЭКах, высаживаются и выполняют задачи. Для противника это дополнительный фактор паники: идет минирование, рядовой солдат ничего не понимает и его уничтожают. То же самое происходит и с их расчетами ПТРК, которые должны оказывать противодействие", — рассказывает командир.

На косе находятся более 2,5 тысячи российских военных

По оценке командира ОТГ "Одесса", на Кинбурнской косе сейчас находится более 2,5 тысячи российских военных.

"Они распределены плюс-минус по всей территории Кинбурнской косы – в различных укрытиях и блиндажах. Мы ежесуточно уничтожаем около 20 блиндажей с живой силой противника. Сколько там вообще уничтожено оккупантов, подсчитать на 100% мы не можем, ведь, кроме авиации и артиллерии, работают абсолютно все компоненты, но это очень большие потери", – говорит полковник Носиков.

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Россия, по словам Носикова, пытается перебросить на косу резервы с Ореховского и Мелитопольского направлений. Однако украинские военные наносят удары по этим силам.

Почему Кинбурнская коса важна для РФ

Кинбурнская коса имеет стратегическое значение для российских войск. Оттуда оккупанты могут контролировать и обстреливать южное побережье Николаевской области.

Кроме того, территория косы обеспечивает возможность оказывать влияние на Днепровско-Бугский лиман и создает для России позиционное преимущество вблизи направлений на Херсонскую область и оккупированный Крым.

Носиков отметил, что расстояние от Кинбурнского полуострова до Херсонской области и Крыма составляет около 40–50 километров. Это позволяет использовать беспилотники средней дальности для нанесения ударов по логистике и другим объектам на оккупированных территориях.

"Потеря косы откроет нам путь вперед, и тогда с Крымом для них начнется очень тяжелая история", — заявил командир ОТГ "Одесса".

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