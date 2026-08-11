Росіяни опинилися в пастці на Кінбурнській косі, - командир ОТУ "Одеса"

Російські війська на Кінбурнській косі перебувають у глибокій обороні та фактично опинилися в пастці. Сили оборони України фізично не присутні на півострові, однак контролюють його вогнем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командир Оперативно-тактичного угруповання "Одеса" Денис Носіков.

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Нині на Кінбурнській косі переважно перебувають військовослужбовці 337-го окремого штурмового полку РФ. Водночас підрозділи, які формально називаються штурмовими, фактично виконують завдання з контролю території.

Носіков зазначив, що Сили оборони завдають по російських позиціях артилерійських та авіаційних ударів у взаємодії з іншими підрозділами.

Через проблеми з логістикою та втрати російські військові були змушені відійти з північних і західних ділянок коси вглиб півострова. Також українські військові фіксують численні випадки втечі російських військових із позицій.

"Вони намагаються використовувати будь-які можливості – наприклад, погодні умови. Буквально позавчора намагалися завезти 8 одиниць автомобільної техніки, хоч якось заховати їх і щось привезти. Усі 8 одиниць були знищені. Ми постійно фіксуємо випадки – причому масові, – коли вони звідти тікають: боєприпаси, продукти та воду їм не підвозять, вогневе ураження триває безперервно, вони переходять з однієї нори в іншу і постійно бачать загибель побратимів. Увесь цей хаос у радіоефірі ми чудово чуємо й бачимо. Через регулярне мінування логістичних шляхів – зокрема протипіхотними мінно-вибуховими засобами – втекти їм вдається не завжди. Тож для них це повноцінна територія-пастка", – пояснює командир.

Україна застосовує роботизовані комплекси

За словами командира, Сили оборони використовують на Кінбурнській косі не лише артилерію та безпілотники. Українські військові також доставляють на берег за допомогою безекіпажних катерів наземні роботизовані комплекси.

Такі системи можуть виконувати бойові завдання без безпосередньої участі військових на замінованій території.

Носіков зазначив, що один із роботизованих комплексів може, зокрема, зайти до укриття російських військових.

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Командир заявив, що саме на Кінбурнській косі українські військові вперше у світовій історії воєн доправили наземний роботизований комплекс за допомогою морського безпілотного катера.

За його словами, така технологія дозволяє виконувати завдання без ризику для життя українських військовослужбовців, оскільки територія коси та берегова лінія значною мірою заміновані.

"З урахуванням тотального мінування наші НРК дістаються туди на БЕКах, висаджуються і виконують завдання. Для противника це додатковий чинник паніки: іде мінування, рядовий солдат нічого не розуміє і його знищують. Те саме відбувається і з їхніми розрахунками ПТРК, які мають чинити протидію", – розповідає командир.

На косі перебувають понад 2,5 тисячі російських військових

За оцінкою командира ОТУ "Одеса", на Кінбурнській косі нині перебуває понад 2,5 тисячі російських військових.

"Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кінбурнської коси – у різних укриттях і бліндажах. Ми щодоби знищуємо близько 20 бліндажів із живою силою противника. Скільки там взагалі знищено окупантів, порахувати на 100% ми не можемо, адже, крім авіації та артилерії, працюють абсолютно всі компоненти, але це дуже великі втрати", – каже полковник Носіков.

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Росія, за словами Носікова, намагається перекидати на косу резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків. Однак українські військові завдають ударів по цих силах.

Чому Кінбурнська коса важлива для РФ

Кінбурнська коса має стратегічне значення для російських військ. Звідти окупанти можуть контролювати та обстрілювати південне узбережжя Миколаївської області.

Крім того, територія коси забезпечує можливість впливати на Дніпровсько-Бузький лиман і створює для Росії позиційну перевагу поблизу напрямків на Херсонщину та окупований Крим.

Носіков зазначив, що відстань від Кінбурнського півострова до Херсонщини та Криму становить близько 40–50 кілометрів. Це дозволяє використовувати безпілотники середньої дальності для ударів по логістиці та інших об'єктах на окупованих територіях.

"Втрата коси відкриє нам рух уперед, і тоді з Кримом для них розпочнеться дуже важка історія", – заявив командир ОТУ "Одеса".

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