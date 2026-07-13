Український НРК із кулеметом десантується на Кінбурнську косу та веде бій із окупантами. ВIДЕО

Індустрія дронів

Збройні сили України провели унікальну військову операцію, яка не має аналогів у світовій практиці. На тимчасово окупований берег Кінбурнської коси було успішно висаджено наземного роботизованого гусеничного дрона, оснащеного великокаліберним кулеметом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, доставку та десантування бойового комплексу здійснили через акваторію Чорного моря.

Для проведення цієї операції українські військові задіяли безпілотну морську платформу (морський дрон-носій), яка транспортувала сухопутного робота до узбережжя. Одразу після виходу на берег Кінбурнської коси роботизований кулеметник приступив до виконання бойових завдань із вогневого ураження позицій, техніки та живої сили російських окупантів.

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