РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14493 посетителя онлайн
Новости Видео Беспилотные технологии
4 382 58

Украинский НРК с пулеметом десантируется на Кинбурнскую косу и ведет бой с оккупантами. ВИДЕО

Индустрия дронов

Вооруженные силы Украины провели уникальную военную операцию, не имеющую аналогов в мировой практике. На временно оккупированный берег Кинбурнской косы был успешно высажен наземный роботизированный гусеничный дрон, оснащенный крупнокалиберным пулеметом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, доставка и десантирование боевого комплекса были осуществлены через акваторию Черного моря.

Для проведения этой операции украинские военные задействовали беспилотную морскую платформу (морской дрон-носитель), которая доставила наземного робота к побережью. Сразу после выхода на берег Кинбурнской косы роботизированный пулеметчик приступил к выполнению боевых задач по огневому поражению позиций, техники и живой силы российских оккупантов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: Более 16 600 миссий выполнили Силы обороны за месяц с помощью НРК, - Федоров. ВИДЕО

Автор: 

Черное море (1523) Кинбурнская (27) бой (253) НРК наземный роботизированный комплекс (151)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
це zельона піар операція на кшталт "Суджа наш"
показать весь комментарий
13.07.2026 12:41 Ответить
+8
приступив - зрозуміло

а уразив - навряд
показать весь комментарий
13.07.2026 12:40 Ответить
+8
Ну результат цього десантування ще не зрозуміло. А от чи поставили на цей НРК режим самознищення чи рашисти отримають готову модель для подальшого копіювання уже для себе?
показать весь комментарий
13.07.2026 12:48 Ответить

Загрузка...

 
 