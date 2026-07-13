Украинский НРК с пулеметом десантируется на Кинбурнскую косу и ведет бой с оккупантами. ВИДЕО

Индустрия дронов

Вооруженные силы Украины провели уникальную военную операцию, не имеющую аналогов в мировой практике. На временно оккупированный берег Кинбурнской косы был успешно высажен наземный роботизированный гусеничный дрон, оснащенный крупнокалиберным пулеметом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, доставка и десантирование боевого комплекса были осуществлены через акваторию Черного моря.

Для проведения этой операции украинские военные задействовали беспилотную морскую платформу (морской дрон-носитель), которая доставила наземного робота к побережью. Сразу после выхода на берег Кинбурнской косы роботизированный пулеметчик приступил к выполнению боевых задач по огневому поражению позиций, техники и живой силы российских оккупантов.

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