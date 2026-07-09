Более 16 600 миссий выполнили Силы обороны за месяц с помощью НРК, - Федоров. ВИДЕО

Индустрия дронов

Наземные роботизированные комплексы всё чаще выполняют задачи на самых опасных участках фронта, в частности логистические и эвакуационные.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Использование НРК

Как отмечается, НРК доставляют боеприпасы и продовольствие, эвакуируют раненых бойцов, выполняют логистические задачи. Каждая миссия, которую выполняет робот вместо военного, — это потенциально спасённая жизнь.

Так, по данным Федорова, в июне подразделения Сил обороны выполнили с помощью наземных роботизированных комплексов более 16 600 логистических и эвакуационных миссий, что на 18,6% больше, чем в мае.

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Федоров напомнил, что за выполненные миссии подразделения получают "еБаллы", которые через Brave1 Market могут обменять на дроны, НРК, средства РЭБ и другие технологии.

"Благодаря этой системе мы видим проверенные результаты применения роботизированных комплексов и можем быстрее масштабировать эффективные решения", — пояснил министр обороны.

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Закупки НРК

Чтобы расширить использование НРК на фронте, МОУ на этот год значительно увеличило потребность и закупки роботизированных комплексов. На 2026 год Агентством оборонных закупок уже заключены контракты на поставку более 22 тысяч НРК, которые постепенно доставляются на фронт. Заключение контрактов продолжается, до конца года планируется закупить значительно больше НРК.

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