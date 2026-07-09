Понад 16 600 місій виконали Сили оборони за місяць за допомогою НРК, - Федоров. ВIДЕО

Індустрія дронів

Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше виконують завдання на найнебезпечніших ділянках фронту, зокрема логістичні та евакуаційні.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Використання НРК

Як зазначається, НРК доставляють боєприпаси та харчування, евакуюють поранених бійців, виконують логістичні завдання. Кожна місія, яку виконує робот замість військового, - це потенційно врятоване життя.

Так, за даними Федорова, у червні підрозділи Сил оборони виконали за допомогою наземних роботизованих комплексів понад 16 600 логістичних та евакуаційних місій, що на 18,6% більше, ніж у травні.

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Федоров нагадав, що за виконані місії підрозділи отримують "єБали", які через Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та інші технології.

"Завдяки цій системі ми бачимо верифіковані результати застосування роботизованих комплексів і можемо швидше масштабувати ефективні рішення", - пояснив міністр оборони.

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Закупівлі НРК

Щоб масштабувати використання НРК на фронті, МОУ на цей рік значно збільшило потребу та закупівлі роботизованих комплексів. На 2026 рік Агенцією оборонних закупівель уже законтрактовано понад 22 тисячі НРК, які поступово доставляють на фронт. Контрактування продовжується, до кінця року планується закупити значно більше НРК.

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