Рашист на Запорізькому напрямку скаржиться на відсутність постачання: "Приказ здесь умереть, правильно?". АУДIО

Російський військовий на Запорізькому напрямку просить у командира воду та запальничку, однак замість допомоги отримує нецензурну лайку й наказ чекати.

Про це свідчить перехоплення, оприлюднене ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, розвідники перехопили розмову російського загарбника із 36-ї мотострілецької бригади.

"Знерухомлений і спраглий окупант на Запорізькому напрямку благає ватажка скинути попити і прикурити, але той криє підлеглого матом", - розповіли у ГУР МО.

"Я двигаться не могу. Я так понимаю - приказ здесь умереть, правильно? ... У меня все сгорело - и часы, и все вообще сгорело, зажигалки, я даже не знаю, сколько времени. Короче, последнее - мне скидывайте зажигалку и воды, и все, мне больше, нах#й, ничего не надо, я подохну здесь так, нах#й", - скаржиться рашист.

Проте командир наказав йому потерпіти:

Сейчас не могу пока, не могу, бл#дь! Попозже, сказал, после обеда, нах#й! Время обеспечения, нах#й, - после обеда, бл#дь, понял?"

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