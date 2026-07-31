Рашист на Запорожском направлении жалуется на отсутствие снабжения: "Приказ здесь умереть, верно?". ВИДЕО

Российский военный на Запорожском направлении просит у командира воды и зажигалки, однако вместо помощи получает нецензурную брань и приказ ждать.

Об этом свидетельствует перехват, обнародованный ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, разведчики перехватили разговор российского захватчика из 36-й мотострелковой бригады.

"Обездвиженный и измученный жаждой оккупант на Запорожском направлении умоляет командира принести ему питье и прикурить, но тот обрушивается на подчиненного матом", — рассказали в ГУР Минобороны.

"Я двигаться не могу. Я так понимаю — приказ здесь умереть, правильно? … У меня все сгорело — и часы, и все вообще сгорело, зажигалки, я даже не знаю, сколько времени. Короче, последнее — мне скидывайте зажигалку и воду, и всё, мне больше, на х#й, ничего не надо, я сдохну здесь так, на х#й", — жалуется рашист.

Однако командир приказал ему потерпеть:

"Сейчас не могу пока, не могу, бл#дь! Попозже, сказал, после обеда, нах#й! Время обеспечения, нах#й, — после обеда, бл#дь, понял?"

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