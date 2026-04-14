Оккупанты жалуются на сомалийского наемника РФ, который расстреливает своих: "Чупа Макса и четверых обнулил". АУДИО
Российские военные в Донецкой области жалуются на одного из сомалийских наемников, который расстреливает своих "побратимов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий перехват разговора оккупантов обнародовало ГУР МО.
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Так, захватчики из 111-го отдельного мотострелкового полка, воюющие против Украины на Покровском направлении, рассказывают о наемнике РФ из Сомали, который ходит по позициям российских "побратимов" и расстреливает их.
Один из рашистов говорит, что Чупа убил пятерых оккупантов:
Макс, Макс — 200, 200. Чупа его обнулил, Чупа его обнулил", — докладывает московит. "Чупа, Чупа застрелил Макса и еще четверых своих
Также россиянин советует своему побратиму оглядываться и не подпускать "Чупу" слишком близко:
"Принял, будьте осторожны, смотрите по сторонам, чтобы "Чупа" к вам не явился, дальше расспрашивай, где, кто, кого еще он видел, что еще он знает и как они хотели уйти".
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+17 Зэлэный_Змий
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+12 Александр Котовский
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+9 Igor #591922
показать весь комментарий14.04.2026 17:33 Ответить Ссылка
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