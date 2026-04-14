Окупанти скаржаться на сомалійського найманця РФ, який розстрілює своїх: "Чупа Макса и четверых обнулил". АУДIО
Російські військові на Донеччині скаржаться на одного із сомалійських найманців, який розстрілює своїх "побратимів".
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне перехоплення розмови окупантів оприлюднило ГУР МО.
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Подробиці
Так, загарбники зі 111 окремого мотострілецького полку, які воюють проти України на Покровському напрямку, розповідають про найманця РФ із Сомалі, який ходить по позиціях російських "побратимів" та розстрілює їх.
Один із рашистів каже, що Чупа вбив п'ятьох окупантів:
Макс, Макс - 200, 200. Чупа его обнулил, Чупа его обнулил", - доповідає московит. "Чупа, Чупа застрелил Макса и своих еще четверых
Також росіянин радить своєму побратиму озиратися та не підпускати "Чупу" надто близько:
"Принял, будьте осторожны, смотрите по сторонам, чтобы "Чупа" к вам не явился, дальше расспрашивай, где, кто, кого еще он видел, что еще он знает и как они хотели уйти".
Топ коментарі
+17 Зэлэный_Змий
показати весь коментар14.04.2026 17:32 Відповісти Посилання
+12 Александр Котовский
показати весь коментар14.04.2026 17:24 Відповісти Посилання
+9 Igor #591922
показати весь коментар14.04.2026 17:33 Відповісти Посилання
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