Окупанти скаржаться на сомалійського найманця РФ, який розстрілює своїх: "Чупа Макса и четверых обнулил". АУДIО

Російські військові на Донеччині скаржаться на одного із сомалійських найманців, який розстрілює своїх "побратимів".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне перехоплення розмови окупантів оприлюднило ГУР МО.

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Подробиці

Так, загарбники зі 111 окремого мотострілецького полку, які воюють проти України на Покровському напрямку, розповідають про найманця РФ із Сомалі, який ходить по позиціях російських "побратимів" та розстрілює їх.

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Один із рашистів каже, що Чупа вбив п'ятьох окупантів:

Макс, Макс - 200, 200. Чупа его обнулил, Чупа его обнулил", - доповідає московит. "Чупа, Чупа застрелил Макса и своих еще четверых

Також росіянин радить своєму побратиму озиратися та не підпускати "Чупу" надто близько:

"Принял, будьте осторожны, смотрите по сторонам, чтобы "Чупа" к вам не явился, дальше расспрашивай, где, кто, кого еще он видел, что еще он знает и как они хотели уйти".

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