Українські дрони й інженерні загородження зривають спроби танкових проривів РФ, — Трегубов
Російські танкісти, які намагаються атакувати українські позиції, потрапляють у зону щільних інженерних загороджень і масованого застосування безпілотників, що робить механізовані штурми практично безперспективними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Третя світова" заявив речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
За його словами, українська оборона на цій ділянці фронту побудована таким чином, що будь-яка спроба прориву одразу потрапляє в так звану "кілзону" — простір, який повністю контролюється операторами БпЛА.
"Я не знаю, чому в них такою кількістю російських танкістів закортіло у Вальгаллу одночасно, але у нас дуже щільне інженерне загородження і дуже щільна лінія дронів, дуже щільна кілзона", — сказав Трегубов.
Спроби прориву закінчуються великими втратами
Речник наголосив, що кожна спроба механізованого штурму супроводжується значними втратами російської армії через ефективну роботу українських операторів безпілотників.
"Якщо раптом комусь захочеться самовбитися і цим нанести великий ущерб українському бюджету через необхідність виплати українським дронщикам, то я б це тільки привітав", — зазначив він.
Чому росіяни продовжують атакувати
На думку Трегубова, на інших напрямках фронту російське командування могло розраховувати на тимчасове послаблення української оборони, щоб спробувати здійснити прорив і закріпитися на нових позиціях.
"Важко судити за чужу зону відповідальності, але можу припустити, що вони вважали, що в якийсь конкретний момент вони чимось послабили достатньо українські війська для того, щоб спробувати прорив із закріпленням", - пояснив речник.
Єдиний шанс для ворога - погода
За словами Трегубова, єдиним фактором, який теоретично міг би допомогти російським військам, могла стати погода, що тимчасово унеможливила б роботу українських дронів.
Втім, навіть таких умов, за його словами, на його напрямку не виникало.
"Можливо, була якась ситуація з погодою, яка вказала на те, що дрони взагалі не літатимуть у цей конкретний момент. Можна спробувати. Але в нас навіть для цього жодних моментів немає", — підсумував Трегубов.
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