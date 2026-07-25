Украинские дроны и инженерные заграждения срывают попытки танковых прорывов РФ, - Трегубов

Российские танкисты, пытающиеся атаковать украинские позиции, попадают в зону плотных инженерных заграждений и массированного применения беспилотников, что делает механизированные штурмы практически бесперспективными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью YouTube-каналу "Третья мировая" заявил пресс-секретарь Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

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По его словам, украинская оборона на этом участке фронта построена таким образом, что любая попытка прорыва сразу попадает в так называемую "килзону" - пространство, полностью контролируемое операторами БПЛА.

"Я не знаю, почему у них столько российских танкистов одновременно захотело попасть в Вальгаллу, но у нас очень плотное инженерное заграждение и очень плотная линия дронов, очень плотная килзона", - сказал Трегубов.

Попытки прорыва заканчиваются большими потерями

Пресс-секретарь подчеркнул, что каждая попытка механизированного штурма сопровождается значительными потерями российской армии из-за эффективной работы украинских операторов беспилотников.

"Если вдруг кому-то захочется покончить с собой и тем самым нанести большой ущерб украинскому бюджету из-за необходимости выплат украинским дронщикам, то я бы это только приветствовал", - отметил он.

Почему россияне продолжают атаковать

По мнению Трегубова, на других направлениях фронта российское командование могло рассчитывать на временное ослабление украинной обороны, чтобы попытаться осуществить прорыв и закрепиться на новых позициях.

"Трудно судить о чужой зоне ответственности, но могу предположить, что они считали, что в какой-то конкретный момент им удалось достаточно ослабить украинские войска, чтобы попытаться совершить прорыв с закреплением", - пояснил пресс-секретарь.

Единственный шанс для врага - погода

По словам Трегубова, единственным фактором, который теоретически мог бы помочь российским войскам, могла бы стать погода, временно сделавшая невозможной работу украинских дронов.

Впрочем, даже таких условий, по его словам, на его направлении не возникало.

"Возможно, была какая-то ситуация с погодой, которая указывала на то, что дроны вообще не будут летать в этот конкретный момент. Можно попробовать. Но у нас даже для этого никаких моментов нет", - подытожил Трегубов.

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