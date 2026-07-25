На фронте за сутки произошло 230 боевых столкновений, самые ожесточённые бои продолжаются на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки на фронте произошло 230 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои велись на Покровском, Константиновском, Славянском и Лиманском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением пяти ракет, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 275 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9846 дронов-камикадзе и осуществил 3438 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений с противником, агрессор нанес четыре авиаудара, сбросил семь авиабомб, осуществил 88 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Ивашкино, Колодязное, Терновая, Избицкое.

На Купянском направлении произошло пять атак врага в сторону Купянска, Радьковки и Шийковки.

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман, Озерное, Заречное.

На Славянском направлении противник 23 раза штурмовал в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка, а также в сторону Николаевки, Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Николайполя, Степановки, Кучеров Яр, Нового Шахово и Вольного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах Дорожного, Удачного, Никаноровки, Котлино, Новониколаевки, Молодецкого и в направлении населенных пунктов Шевченково, Новоалександровка, Васильевка, Белицкое, Новый Донбасс, Новопавловка, Сергеевка.

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На Александровском направлении враг совершил две атаки в сторону Березового и в районе Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону Чаривного, Воздвижевки, Косовцево, Еленоконстантиновки и Цветкового.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь пунктов управления БПЛА, пять районов сосредоточения живой силы и шесть пунктов управления российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1450 человек. Также уничтожено семь танков, 11 боевых бронированных машин, 78 артиллерийских систем, два средства ПВО, пять ракет, 17 наземных робототехнических комплексов, 1596 беспилотных летательных аппаратов, 571 единицу автомобильной и восемь единиц специальной техники противника.