Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 437 550 человек (+1 450 за сутки), 12 208 танков, 46 724 артиллерийских систем, 25 011 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 437 550 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 437 550 (+1 450) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 208 (+7) шт.
- боевых бронированных машин — 25 011 (+11) шт.
- артиллерийских систем – 46 724 (+78) шт.
- РСЗО – 1 968 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 518 (+2) шт.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 023 (+17) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596) шт.
- крылатые ракеты – 4 943 (+5) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 125 358 (+571) шт.
- специальная техника – 4 462 (+8) ед.
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