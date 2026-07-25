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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 437 550 человек (+1 450 за сутки), 12 208 танков, 46 724 артиллерийских систем, 25 011 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 437 550 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 437 550 (+1 450) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 208 (+7) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 011 (+11) шт.
  • артиллерийских систем – 46 724 (+78) шт.
  • РСЗО – 1 968 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 518 (+2) шт.
  • самолетов – 439 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 023 (+17) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596) шт.
  • крылатые ракеты – 4 943 (+5) шт.
  • корабли / катера – 34 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 125 358 (+571) шт.
  • специальная техника – 4 462 (+8) ед.

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Генштаб обновил данные о потерях РФ: более 1,437 млн военнослужащих и еще 78 артиллерийских систем

Автор: 

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