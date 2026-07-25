Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 437 550 человек (+1 450 за сутки), 12 208 танков, 46 724 артиллерийских систем, 25 011 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 437 550 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 437 550 (+1 450) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 208 (+7) шт.

боевых бронированных машин — 25 011 (+11) шт.

артиллерийских систем – 46 724 (+78) шт.

РСЗО – 1 968 (+0) ед.

средства ПВО – 1 518 (+2) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 023 (+17) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 426 836 (+1 596) шт.

крылатые ракеты – 4 943 (+5) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 125 358 (+571) шт.

специальная техника – 4 462 (+8) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 192 боевых столкновения: больше всего боев на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб