УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10740 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
1 743 6

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 437 550 осіб (+1 450 за добу), 12 208 танків, 46 724 артсистем, 25 011 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 437 550 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 437 550 (+1 450) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків  – 12 208 (+7) од.
  • бойових броньованих машин   – 25 011 (+11) од.
  • артилерійських систем – 46 724 (+78) од.
  • РСЗВ – 1 968 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 518 (+2) од.
  • літаків – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 023 (+17) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 426 836 (+1 596) од.
  • крилаті ракети – 4 943 (+5) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 125 358 (+571) од.
  • спеціальна техніка – 4 462 (+8) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 192 боєзіткнення: найбільше боїв на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Генштаб оновив втрати РФ: понад 1,437 млн військових і ще 78 артсистем

Автор: 

армія рф (21938) Генштаб ЗС (8778) ліквідація (4538) знищення (10694)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 