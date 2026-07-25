На фронте произошло 192 боевых столкновения: больше всего боев на Покровском и Славянском направлениях, — Генштаб

С начала суток пятницы, 24 июля, на фронте произошло 192 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 56 авиационных ударов с применением 186 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5746 дронов-камикадзе и совершил 2297 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боевых столкновений с противником, враг нанес два авиационных удара с применением трех управляемых авиабомб и осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Ивашкино, Колодязное.

позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Ивашкино, Колодязное. На Купянском направлении произошло пять атак врага в сторону Купянска, Радьковки и Шийковки. Одно боестолкновение продолжается.

Бои на востоке

Двенадцать попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробишево, Новоселовка, Ставки, Лиман, Озерное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка, а также в сторону Николаевки, Пискуновки и Рай-Александровки. Еще три атаки продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Федоровки Второй.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Николайполя, Степановки, Кучерова Яра, Нового Шахово и Вольного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах Дорожного, Удачного и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новоалександровка, Васильевка, Белицкое, Новый Донбасс, Новопавловка, Сергиевка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов, 20 — ранены; уничтожено 24 укрытия личного состава, три единицы автомобильной и одна единица специальной техники. Повреждена одна артиллерийская система, три единицы автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 116 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 177 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Березового и в районе Новогригоровки.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 10 вражеских атак в сторону Чаривного, Воздвижевки и Цветкового. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

в сторону Чаривного, Воздвижевки и Цветкового. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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