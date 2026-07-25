На фронте произошло 192 боевых столкновения: больше всего боев на Покровском и Славянском направлениях, — Генштаб
С начала суток пятницы, 24 июля, на фронте произошло 192 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес два ракетных удара, применил пять ракет, совершил 56 авиационных ударов с применением 186 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 5746 дронов-камикадзе и совершил 2297 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боевых столкновений с противником, враг нанес два авиационных удара с применением трех управляемых авиабомб и осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре — с применением реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Ивашкино, Колодязное.
- На Купянском направлении произошло пять атак врага в сторону Купянска, Радьковки и Шийковки. Одно боестолкновение продолжается.
Бои на востоке
Двенадцать попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробишево, Новоселовка, Ставки, Лиман, Озерное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 20 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка, а также в сторону Николаевки, Пискуновки и Рай-Александровки. Еще три атаки продолжаются.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Федоровки Второй.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 16 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Николайполя, Степановки, Кучерова Яра, Нового Шахово и Вольного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Двадцать четыре атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах Дорожного, Удачного и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новоалександровка, Васильевка, Белицкое, Новый Донбасс, Новопавловка, Сергиевка.
По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 38 оккупантов, 20 — ранены; уничтожено 24 укрытия личного состава, три единицы автомобильной и одна единица специальной техники. Повреждена одна артиллерийская система, три единицы автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 116 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 177 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Березового и в районе Новогригоровки.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 10 вражеских атак в сторону Чаривного, Воздвижевки и Цветкового. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
- На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Щербаки.
На Приднепровском направлении враг не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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