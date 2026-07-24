Наиболее активные бои продолжаются на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб
С начала суток агрессор 52 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 24 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Бачевск, Нескучное, Сопич, Коренек, Середина Буда, Товстодубово, Сопич, Искрисковщина, Безсаловка; в Черниговской области – Архиповка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, выпустил одну ракету, осуществил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один обстрел – с применением реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Старицы.
На Купянском направлении произошла одна атака врага в сторону Купянска.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Новоселовка, Ставки, Лиман, Озерное. Одна атака продолжается до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка, а также в направлении Николаевки и Рай-Александровки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в районе Федоровки Второй.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 10 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в сторону Николайполя и Вольного. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Дорожного, Удачного и в сторону населенных пунктов Шевченко, Новоалександровка, Васильевка, Сергеевка.
На Александровском направлении враг один раз атаковал в сторону Березового.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в сторону Чаривного.
По данным Генштаба, на Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
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