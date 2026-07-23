Силы обороны отбросили врага возле Филии на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТА
Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов в Днепропетровской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Россияне отброшены
"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Филии (Синельниковский район Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.
Обновленная карта
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