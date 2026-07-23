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Новости Обновленные карты DeepState
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Силы обороны отбросили врага возле Филии на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТА

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов в Днепропетровской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Россияне отброшены

"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Филии (Синельниковский район Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.

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Обновленная карта

Враг отброшен в районе Филии

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Автор: 

боевые действия (6371) Днепропетровская область (5452) Синельниковский район (591) Филия (6)
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