УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12594 відвідувача онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
1 008 1

Сили Оборони відкинули ворога біля Філії на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПА

Сили Оборони України відкинули російських окупантів у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Росіян відкинуто

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Філії (Синельниківський р-н Дніпропетровської обл.)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти просунулися на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Оновлена мапа

Відкинуто ворога біля Філії

Також читайте: РФ просунулася на Бахмутському та Краматорському напрямках, - DeepState

Автор: 

бойові дії (6147) Дніпропетровська область (5272) Синельниківський район (592) Філія (6)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 