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Сили Оборони відкинули ворога біля Філії на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПА
Сили Оборони України відкинули російських окупантів у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Росіян відкинуто
"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Філії (Синельниківський р-н Дніпропетровської обл.)", - йдеться в повідомленні.
Оновлена мапа
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