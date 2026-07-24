Найактивніші бої тривають на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб

Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 24 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Нескучне, Сопич, Кореньок, Середина Буда, Товстодубове, Сопич, Іскрисківщина, Безсалівка; на Чернігівщині – Архипівка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, завдав одну ракету, здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один обстріл - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне. Одна атака досі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки й Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля й Вільного. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Дорожнього, Удачного та у бік населених пунктів Шевченко, Новоолександрівка, Василівка, Сергіївка.

Читайте: ЗСУ стримали десятки атак РФ: найгарячіше - Покровський напрямок, - Генштаб

На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Березового.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дві ворожі атаки у бік Чарівного.

За даними Генштабу, на Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Також дивіться: Сили Оборони відкинули ворога біля Філії на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПА