Найактивніші бої тривають на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб
Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 24 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Нескучне, Сопич, Кореньок, Середина Буда, Товстодубове, Сопич, Іскрисківщина, Безсалівка; на Чернігівщині – Архипівка.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, завдав одну ракету, здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема один обстріл - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Стариці.
На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне. Одна атака досі триває.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та у бік Миколаївки й Рай-Олександрівки. Три боєзіткнення досі тривають.
На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у районі Федорівки Другої.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля й Вільного. Одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Дорожнього, Удачного та у бік населених пунктів Шевченко, Новоолександрівка, Василівка, Сергіївка.
На Олександрівському напрямку ворог один раз атакував у бік Березового.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дві ворожі атаки у бік Чарівного.
За даними Генштабу, на Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
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