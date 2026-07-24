ЗСУ стримали десятки атак РФ: найгарячіше - Покровський напрямок, - Генштаб

Російські війська найактивніше штурмували Покровський напрямок. Загалом українські військові відбивали атаки ворога на більшості ділянок фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойових зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Учора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 308 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 463 дрони-камікадзе та здійснили 3230 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіабомб та здійснив 85 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили одинадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямку Хатнього.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п'ятнадцять разів атакували в районах Лимана, Ставків та Озерного, а також у напрямку Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямках Пискунівки, Миколаївки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямках Юрківки, Привільного, Никифорівки та Маркового.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано шістнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямку Миколайпілля.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 36 атак. Ворог виявляв активність у районах Новоолександрівки та Родинського, а також здійснював штурми у напрямках Дорожнього, Новогришиного, Василівки, Котлиного, Новопавлівки, Ганнівки, Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Гришиного, Мирного та Удачного.

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На Олександрівському напрямку загарбники здійснили шість атак у напрямках населених пунктів Піддубне, Новогеоргіївка, Олександроград, Калинівське та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Оленокостянтинівки, Косівцевого, Залізничного, Гіркого, Воздвижівки, Добропілля, Цвіткового та Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Щербаків, Степового та Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, п'ять артилерійських систем, один пункт управління безпілотним літальними апаратами та один склад матеріально-технічного забезпечення противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять1410 осіб. Також знешкоджено десять танків, шість бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, сім реактивних систем залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, дві ракети, один літак, дванадцять наземних робототехнічних комплексів, 1652 безпілотні літальні апарати, 544 одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога.