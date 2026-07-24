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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 436 100 осіб (+1 410 за добу), 12 201 танк, 46 646 артсистем, 25 000 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 436 100 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 436 100 (+1 410) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 201 (+10) од.
  • бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од.
  • артилерійських систем – 46 646 (+76) од.
  • РСЗВ – 1 968 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 516 (+1) од.
  • літаків – 439 (+1) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів  – 2 006 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня  – 425 240 (+1 652) од.
  • крилаті ракети – 4 938 (+2) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 124 787 (+544) од.
  • спеціальна техніка – 4 454 (+1) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 178 боєзіткнень: на Слов’янському напрямку ЗСУ відбили 17 штурмів ворога, - Генштаб

Втрати ворога за 23 липня

Автор: 

армія рф (21601) Генштаб ЗС (8707) ліквідація (4846) знищення (10615)
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Топ коментарі
+18
Минув 4538! день москальсько-української війни.

657! одиниць знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1410!! чумардосів за день.

Броня норм, засоби ппо та наземні робототехнічні комплекси файно, арта та логістика супер.

Танки перевалили за 12 200!

Бойові броньовані машини досягли 25 000!

Наземні робототехнічні комплекси перевалили за 2 000!

Результативність ППО перевалила за 430 000!

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 436 000 це більше ніж все населення Удмуртської республіки.
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24.07.2026 07:01 Відповісти
+14
середньодобова в цьому місяці - 1362. У минулому - 1310. Звісно це краще ніж у попередні місяці (травень - 1089). Цифри 1500+ за добу - це окремі флуктуації, які залежать від окремих пройобів у кацапів. Але тут важливі не окремі цифри, а саме їх тенденція на збільшення.
березень - 1031
квітень - 1099
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24.07.2026 07:12 Відповісти
+13
Колись раділи, коли у зведенні цифра втрат особового складу, у кацапів, була в межах 600 рил... А зараз межа в 1300-1600 уже стала тривіальністю...
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24.07.2026 06:50 Відповісти

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