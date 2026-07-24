Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 436 100 осіб (+1 410 за добу), 12 201 танк, 46 646 артсистем, 25 000 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 436 100 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 436 100 (+1 410) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 201 (+10) од.

бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од.

артилерійських систем – 46 646 (+76) од.

РСЗВ – 1 968 (+7) од.

засоби ППО – 1 516 (+1) од.

літаків – 439 (+1) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од.

крилаті ракети – 4 938 (+2) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 124 787 (+544) од.

спеціальна техніка – 4 454 (+1) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 178 боєзіткнень: на Слов’янському напрямку ЗСУ відбили 17 штурмів ворога, - Генштаб