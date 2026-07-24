Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 436 100 осіб (+1 410 за добу), 12 201 танк, 46 646 артсистем, 25 000 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 436 100 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 436 100 (+1 410) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 201 (+10) од.
- бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од.
- артилерійських систем – 46 646 (+76) од.
- РСЗВ – 1 968 (+7) од.
- засоби ППО – 1 516 (+1) од.
- літаків – 439 (+1) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од.
- крилаті ракети – 4 938 (+2) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 124 787 (+544) од.
- спеціальна техніка – 4 454 (+1) од.
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657! одиниць знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1410!! чумардосів за день.
Броня норм, засоби ппо та наземні робототехнічні комплекси файно, арта та логістика супер.
Танки перевалили за 12 200!
Бойові броньовані машини досягли 25 000!
Наземні робототехнічні комплекси перевалили за 2 000!
Результативність ППО перевалила за 430 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 436 000 це більше ніж все населення Удмуртської республіки.
березень - 1031
квітень - 1099