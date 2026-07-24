Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 436 100 человек (+1 410 за сутки), 12 201 танк, 46 646 артиллерийских систем, 25 000 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 436 100 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 436 100 (+1 410) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 201 (+10) шт.

боевых бронированных машин – 25 000 (+6) шт.

артиллерийских систем – 46 646 (+76) шт.

РСЗО – 1 968 (+7) ед.

средства ПВО – 1 516 (+1) ед.

самолетов – 439 (+1) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 006 (+12) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 425 240 (+1 652) шт.

крылатые ракеты – 4 938 (+2) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 124 787 (+544) шт.

специальная техника — 4 454 (+1) ед.

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