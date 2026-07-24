Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 436 100 человек (+1 410 за сутки), 12 201 танк, 46 646 артиллерийских систем, 25 000 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 436 100 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 436 100 (+1 410) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 201 (+10) шт.
- боевых бронированных машин – 25 000 (+6) шт.
- артиллерийских систем – 46 646 (+76) шт.
- РСЗО – 1 968 (+7) ед.
- средства ПВО – 1 516 (+1) ед.
- самолетов – 439 (+1) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 006 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 425 240 (+1 652) шт.
- крылатые ракеты – 4 938 (+2) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 124 787 (+544) шт.
- специальная техника — 4 454 (+1) ед.
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657! одиниць знищеної техніки, 1 пєпєлац та 1410!! чумардосів за день.
Броня норм, засоби ппо та наземні робототехнічні комплекси файно, арта та логістика супер.
Танки перевалили за 12 200!
Бойові броньовані машини досягли 25 000!
Наземні робототехнічні комплекси перевалили за 2 000!
Результативність ППО перевалила за 430 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 436 000 це більше ніж все населення Удмуртської республіки.
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