На фронте произошло 178 боевых столкновений: на Славянском направлении ВСУ отразили 17 штурмов противника, — Генштаб
С начала суток 23 июля на передовой зафиксировано 178 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет, совершил 60 авиационных ударов, сбросил 198 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6424 дрона-камикадзе и совершил 2359 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили одну атаку противника. Также враг нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиабомб и осуществил 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на Харьковщине
В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Хатнего, Юрченкова, Вильчи, Лимана и Старицы.
На Купянском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Боевые действия на востоке
Десять попыток захватчиков продвинуться зафиксированы на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман и Озерное. Две атаки продолжаются до сих пор.
- На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Пискуновки, Николаевки, Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки; еще два боевых столкновения продолжаются.
Три вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Привольного, Никифоровки и Марково.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов вблизи Ильиновки, Константиновки, Иванополя и Николайполя.
- Всего враг совершил 21 атаку на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ганновка, Шевченко, Никаноровка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Гришино, Мирное и Удачное. Два боевых столкновения продолжаются.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 39 оккупантов и 9 — ранены; уничтожена одна единица автомобильной, четыре единицы специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами врага. Повреждены две артиллерийские системы и три единицы автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 297 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
Три атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда, Калиновского и Рыбного.
Обстановка на юге
Девять атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Косовцево, Зализничное, Горькое, Воздвижовка, Доброполье, Цветково и Староукраинка.
На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки противника в районах Щербаков и Степового.
Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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