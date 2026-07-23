На фронте зафиксировано 53 боевых столкновения, из них 17 - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 53 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 23 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Яструбщина, Товстодубово, Бувалино, Уланово и Безсаловка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано, однако оккупанты нанесли три авиаудара с применением девяти управляемых авиабомб и осуществили 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Хатнего, Юрченкова, Вильчи, Лимана и Старицы, одно боевое столкновение продолжается.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении враг шесть раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселовки, Ставков, Лимана и Озерного, одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении оккупанты четырнадцать раз пытались оттеснить наши подразделения в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки, два боевые столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили три атаки противника в районах Привольного, Никифоровки и Маркового.

На Константиновском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Иванополья и Николайполья, одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано семнадцать попыток оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Шевченко, Никаноровки, Нового Донбасса, Родинского, Новоалександровки, Гришино, Мирного и Удачного.

На Александровском направлении украинские воины успешно отразили две атаки в районах Калиновского и Рыбного.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник пять раз атаковал в районах Воздвижевки, Доброполья, Цветково и Староукраинки, два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Щербаков и Степового.

Боевые столкновения не зафиксированы

По данным Генштаба, на Купянском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.

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