На фронте зафиксировано 53 боевых столкновения, из них 17 - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток агрессор 53 раза атаковал позиции Сил обороны.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 23 июля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Бачевск, Яструбщина, Товстодубово, Бувалино, Уланово и Безсаловка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано, однако оккупанты нанесли три авиаудара с применением девяти управляемых авиабомб и осуществили 50 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в районах Волчанска, Хатнего, Юрченкова, Вильчи, Лимана и Старицы, одно боевое столкновение продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг шесть раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселовки, Ставков, Лимана и Озерного, одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении оккупанты четырнадцать раз пытались оттеснить наши подразделения в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки, два боевые столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении наши защитники успешно отразили три атаки противника в районах Привольного, Никифоровки и Маркового.
На Константиновском направлении захватчики шесть раз пытались прорвать оборону в районах Константиновки, Иванополья и Николайполья, одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении с начала суток зафиксировано семнадцать попыток оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Шевченко, Никаноровки, Нового Донбасса, Родинского, Новоалександровки, Гришино, Мирного и Удачного.
На Александровском направлении украинские воины успешно отразили две атаки в районах Калиновского и Рыбного.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении противник пять раз атаковал в районах Воздвижевки, Доброполья, Цветково и Староукраинки, два боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Щербаков и Степового.
Боевые столкновения не зафиксированы
По данным Генштаба, на Купянском и Приднепровском направлениях попыток продвижения противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.
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