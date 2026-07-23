Враг на Лиманском направлении делает ставку на эффект неожиданности, - 66 ОМБр

Российские войска изменили тактику на Лиманском направлении, чередуя периоды затишья с резким наращиванием штурмов. Оккупанты используют густую растительность для скрытого продвижения к украинским позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Эспрессо рассказал пресс-секретарь 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что в настоящее время противник действует с различной интенсивностью, пытаясь использовать тактику внезапных атак.

"Если сравнивать с летом прошлого года, когда вражеские штурмовые действия продолжались без перерыва, то сейчас враг ищет возможности для неожиданного удара: периодически прибегает к затишью с целью дальнейшей интенсификации", - пояснил Денисюк.

Оккупанты продвигаются небольшими группами

По словам военного, российские военные преимущественно действуют небольшими группами, используя густую "зеленку" для скрытого приближения к передовой.

Сначала оккупанты пытаются собрать силы, после чего совершают штурмы или пытаются проникнуть сквозь украинские боевые порядки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState. КАРТА

"Работаем с помощью беспилотных систем, артиллерии, чтобы пресекать подобные попытки противника. Конечно, там, где нужно, задействуется наша пехота", - отметил представитель 66-й ОМБр.

Если противнику всё же удается приблизиться, в бой вступает украинская пехота, которая ведет стрелковые бои при поддержке артиллерии и беспилотной авиации.

Что этому предшествовало?

Начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов накануне сообщил, что Лиманское направление сейчас является основной точкой приложения усилий со стороны России. Оно для них остается принципиально важным, они очень хотят его захватить, чтобы дальше через него развивать наступление непосредственно на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Лиманском направлении доставляют боекомплект пешком и дронами "Молния" из-за потерь в логистике, - 66 ОМБр