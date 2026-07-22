РФ сосредоточила основное наступление на Лиманском направлении, но несет рекордные потери, - Трегубов

В настоящее время российская армия сосредотачивает основные наступательные усилия на Лиманском направлении, которое остается одним из ключевых для оккупационных войск.

Об этом начальник управления по связям с общественностью Группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Ситуация на Лиманском направлении

"Лиманское направление сейчас является основной точкой приложения усилий со стороны России. Оно для них остается принципиально важным, они очень хотят его захватить, чтобы дальше через него развивать наступление непосредственно на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому оно для них самое важное", - рассказал Трегубов.

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Тактика войск РФ

Он подчеркнул, что враг, как и раньше, применяет тактику малых штурмовых групп, постоянной инфильтрации и создания дополнительных зон контроля за линией фронта.

По словам спикера, у россиян нет особых проблем с ресурсами, поэтому они наступают практически вдоль всей линии фронта.

"При этом враг несет действительно рекордные потери. Это не фигура речи: например, на этой неделе в зоне операций было зафиксировано 270 потерь за сутки, из них большинство - двести. Это очень высокий показатель, таких цифр мы вообще не видели", - отметил Трегубов.

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