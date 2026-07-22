РФ зосередила головний наступ на Лиманському напрямку, але зазнає рекордних втрат, - Трегубов
Наразі російська армія зосереджує головні наступальні зусилля на Лиманському напрямку, який залишається одним із ключових для окупаційних військ.
Про це начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ситуація на Лиманському напрямку
"Лиманський напрямок зараз є найбільшою точкою докладання зусиль з російського боку. Він для них залишається принципово важливим, вони дуже хочуть його захопити для того, щоб далі через нього розвивати наступ безпосередньо уже на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому от він для них найважливіший", - розповів Трегубов.
Тактика військ РФ
Він наголосив, що ворог, як і раніше, застосовує тактику малих штурмових груп, постійної інфільтрації та створення додаткових зон контролю за кордоном.
За словами речника, у росіян немає особливих проблем з ресурсами, тому вони тиснуть практично вздовж усієї лінії фронту.
"При цьому ворог зазнає реально рекордних втрат. Це не фігура мови, наприклад, 270 втрат на добу було на цьому тижні в операційній зоні, з них більшість - двохсоті. Це дуже високий показник, це показники, які ми взагалі не бачили", - зазначив Трегубов.
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