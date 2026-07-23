Ворог на Лиманському напрямку робить ставку на ефект несподіванки, - 66 ОМБр

Російські війська змінили тактику на Лиманському напрямку, чергуючи періоди затишшя з різким нарощуванням штурмів. Окупанти використовують густу рослинність для прихованого просування до українських позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо розповів речник 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

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Він зазначив, що нині противник діє з різною інтенсивністю, намагаючись використовувати тактику раптових атак.

"Якщо порівнювати з літом минулого року, коли ворожі штурмові дії тривали безперестанку, то зараз ворог шукає можливості для несподіванки: періодично вдається до затишшя з метою подальшої інтенсифікації", - пояснив Денисюк.

Окупанти просуваються малими групами

За словами військового, російські військові переважно діють невеликими групами, використовуючи густу "зеленку" для прихованого наближення до переднього краю.

Спочатку окупанти намагаються накопичити сили, після чого здійснюють штурми або намагаються проникнути крізь українські бойові порядки.

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"Працюємо безпілотними системами, артилерією, щоб відсікати подібні спроби противника. Звісно, там, де потрібно залучається наша піхота", - зауважив речник 66-ї ОМБр.

Якщо противнику все ж вдається наблизитися, до бою вступає українська піхота, яка веде стрілецькі бої за підтримки артилерії та безпілотної авіації.

Що передувало?

Начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов напередодні повідомив, що Лиманський напрямок зараз є найбільшою точкою докладання зусиль з російського боку. Він для них залишається принципово важливим, вони дуже хочуть його захопити для того, щоб далі через нього розвивати наступ безпосередньо уже на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

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