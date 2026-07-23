На фронті зафіксовано 53 боєзіткнення, з них 17 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 53 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 23 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Яструбщина, Товстодубове, Бувалине, Уланове та Безсалівка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіабомб та здійснили 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах Вовчанська, Хатнього, Юрченкового, Вільчі, Лиману та Стариці, одне боєзіткнення триває.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед у районах Новоселівки, Ставків, Лиману й Озерного, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку окупанти чотирнадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили три атаки противника в районах Привільного, Никифорівки та Маркового.

На Костянтинівському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іванопілля та Миколайпілля, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано сімнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Мирного й Удачного.

На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки в районах Калинівського та Рибного.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник п'ять разів атакував у районах Воздвижівки, Добропілля, Цвіткового та Староукраїнки, два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Щербаків і Степового.

Боєзіткнень не зафіксовано

За даними Генштабу, на Куп’янському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

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