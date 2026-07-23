На фронті зафіксовано 53 боєзіткнення, з них 17 - на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку доби агресор 53 рази атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 23 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Яструбщина, Товстодубове, Бувалине, Уланове та Безсалівка.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіабомб та здійснили 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах Вовчанська, Хатнього, Юрченкового, Вільчі, Лиману та Стариці, одне боєзіткнення триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався йти вперед у районах Новоселівки, Ставків, Лиману й Озерного, одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку окупанти чотирнадцять разів намагалися потіснити наші підрозділи в районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, два боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку наші захисники успішно відбили три атаки противника в районах Привільного, Никифорівки та Маркового.
На Костянтинівському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону в районах Костянтинівки, Іванопілля та Миколайпілля, одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано сімнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Шевченка, Никанорівки, Нового Донбасу, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Мирного й Удачного.
На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки в районах Калинівського та Рибного.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку противник п'ять разів атакував у районах Воздвижівки, Добропілля, Цвіткового та Староукраїнки, два боєзіткнення тривають.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Щербаків і Степового.
Боєзіткнень не зафіксовано
За даними Генштабу, на Куп’янському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.
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