Росіяни використовують "Рубікон" і "Рассвет" для обходу проблем зі зв’язком, - ДШВ. ВIДЕО

Російські війська активізували штурмові дії, залучивши накопичені резерви. Водночас перебої у роботі Starlink та удари по паливній інфраструктурі РФ поки не мають критичного впливу на боєздатність окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV повідомив начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковник Володимир Полевий.

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За словами офіцера, найінтенсивніші дії російські війська ведуть на лівому фланзі - з боку Родинського у напрямку Добропілля. Також противник не припиняє тиск на правому фланзі через район Гришиного.

Полевий зазначив, що російське командування, ймовірно, розраховувало на зниження активності українських підрозділів під час реорганізації, однак ці очікування не справдилися.

Росіяни переходять на альтернативні системи зв'язку

Полковник наголосив, що проблеми з роботою Starlink не стали для окупантів критичними.

У смузі відповідальності 7-го корпусу діє російський підрозділ "Рубікон", який використовує резервні канали зв'язку, зокрема LTE-мережі та mesh-містки.

Крім того, російські війська поступово розгортають власну систему супутникового зв'язку "Рассвет". За словами Полевого, вона ще не функціонує на повну потужність, однак частину абонентів уже переведено на нову мережу.

Дефіциту пального на передовій поки не спостерігається

Коментуючи ефективність ударів по російській паливній інфраструктурі, представник ДШВ зазначив, що на тактичному рівні українські військові наразі не фіксують відчутної нестачі пального у противника.

За його словами, російська армія залишатиметься пріоритетним споживачем пального навіть за умов дефіциту, а на передовій окупанти переважно використовують піхоту, а не бронетехніку, що значно зменшує потребу в паливі.

"Армія буде останньою інституцією, яка навіть у Росії відчує нестачу пального, адже забезпечення військ є для них пріоритетом. До того ж на передовій противник переважно використовує піхоту, а не бронетехніку, тому споживання пального там значно менше", - пояснив офіцер.

Полевий додав, що російські війська й надалі роблять ставку на невеликі штурмові групи, використовуючи тактику інфільтрації та поступового просування замість масштабного застосування бронетехніки.

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