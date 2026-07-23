Россияне используют "Рубикон" и "Рассвет" для обхода проблем со связью, - ДШВ. ВИДЕО

Российские войска активизировали штурмовые действия, задействовав накопленные резервы. В то же время перебои в работе Starlink и удары по топливной инфраструктуре РФ пока не оказывают критического влияния на боеспособность оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армія TV" сообщил начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Владимир Полевой.

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По словам офицера, наиболее интенсивные действия российские войска ведут на левом фланге - со стороны Родинского в направлении Доброполья. Также противник не прекращает давление на правом фланге через район Гришино.

Полевой отметил, что российское командование, вероятно, рассчитывало на снижение активности украинских подразделений во время реорганизации, однако эти ожидания не оправдались.

Россияне переходят на альтернативные системы связи

Полковник подчеркнул, что проблемы с работой Starlink не стали для оккупантов критическими.

В зоне ответственности 7-го корпуса действует российское подразделение "Рубикон", которое использует резервные каналы связи, в частности LTE-сети и mesh-мосты.

Кроме того, российские войска постепенно развертывают собственную систему спутниковой связи "Рассвет". По словам Полевого, она еще не функционирует на полную мощность, однако часть абонентов уже переведена на новую сеть.

Дефицита топлива на передовой пока не наблюдается

Комментируя эффективность ударов по российской топливной инфраструктуре, представитель ДШВ отметил, что на тактическом уровне украинские военные пока не фиксируют ощутимой нехватки топлива у противника.

По его словам, российская армия останется приоритетным потребителем топлива даже в условиях дефицита, а на передовой оккупанты преимущественно используют пехоту, а не бронетехнику, что значительно снижает потребность в топливе.

"Армия будет последней структурой, которая даже в России почувствует нехватку топлива, ведь обеспечение войск для них является приоритетом. К тому же на передовой противник преимущественно использует пехоту, а не бронетехнику, поэтому расход топлива там значительно меньше", - пояснил офицер.

Полевой добавил, что российские войска по-прежнему делают ставку на небольшие штурмовые группы, используя тактику инфильтрации и постепенного продвижения вместо масштабного применения бронетехники.

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