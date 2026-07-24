ВСУ отразили десятки атак РФ: наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском направлении, - Генштаб

Российские войска наиболее активно штурмовали Покровское направление. В целом украинские военные отражали атаки противника на большинстве участков фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 233 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Вчера противник нанёс один ракетный удар с применением трёх ракет и 93 авиационных удара, в ходе которых сбросил 308 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 463 дрона-камикадзе и осуществили 3230 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили один вражеский штурм. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением девяти управляемых авиабомб и осуществил 85 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили одиннадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Волчанска, Вильчи, Старицы и Лимана, а также в направлении Хатнего.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пятнадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Озерного, а также в направлении Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил 19 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Разниковки, а также в направлениях Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлениях Юрковки, Привольного, Никифоровки и Марково.

На Константиновском направлении зафиксировано шестнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлении Николайполя.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 36 атак. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки и Родинского, а также осуществлял штурмы в направлениях Дорожного, Новогришино, Васильевки, Котлино, Новопавловки, Ганновки, Шевченко, Никаноровки, Нового Донбасса, Гришино, Мирного и Удачного.

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На Александровском направлении захватчики совершили шесть атак в направлениях населенных пунктов Поддубное, Новогеоргиевка, Александроград, Калиновское и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 12 раз. Враг пытался продвинуться в направлениях Еленокoнстантиновки, Косовцево, Зализнычного, Горького, Воздвижевки, Доброполья, Цветково и Староукраинки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в направлениях Щербаков, Степового и Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пять артиллерийских систем, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и один склад материально-технического обеспечения противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также уничтожено десять танков, шесть боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, семь реактивных систем залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, две ракеты, один самолет, двенадцать наземных робототехнических комплексов, 1652 беспилотных летательных аппарата, 544 единицы автомобильной и одну единицу специальной техники противника.