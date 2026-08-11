Росія зазнає величезних втрат на сході України, а її наступ нагадує рух равлика, - посол Британії Кромптон

Російські війська зазнають значних втрат на сході України, тоді як темпи їхнього просування залишаються надзвичайно повільними. Водночас українські удари на середні та великі відстані дедалі сильніше впливають на російську військову логістику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами дипломата, на сході України, зокрема в Донецькій області, тривають важкі бої, під час яких російська армія зазнає значних втрат.

Кромптон послався на дані начальників штабів, з якими він ознайомився. За цими оцінками, у квітні та травні втрати російських військ становили близько 35 тисяч осіб щомісяця.

"Гадаю, у червні ця кількість була дещо меншою. Коли розгортається листя, солдатам трохи безпечніше пересуватися. Але це надзвичайний показник. Якщо я пошукаю в Google радянські втрати у війні в Афганістані, там вказано, що загинуло 15 000 осіб", - наголосив Кромптон.

Наступ РФ відбувається надзвичайно повільно

Попри заяви російського керівництва про нібито значні успіхи на фронті, реальні темпи просування армії РФ залишаються дуже низькими.

"Наш колишній начальник Генерального штабу колись сказав, що равлик насправді просувався швидше, ніж російські збройні сили. І це відбувається за величезну ціну", - сказав Кромптон.

За словами посла, російська армія платить за повільне просування величезною кількістю втрат.

Українські удари дедалі сильніше впливають на РФ

Кромптон вважає однією з найбільш помітних змін на фронті підвищення ефективності українських ударів середньої та великої дальності.

Особливо дипломат звернув увагу на атаки по російських військових об'єктах і логістиці в окупованому Криму.

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За його словами, українські удари створюють проблеми для російської військової логістики та впливають навіть на цивільну сферу півострова.

"Наприклад, удари середньої дальності в Криму. Президент Путін був змушений оголосити надзвичайний стан. Російські відпочивальники не їдуть до Криму. Люди змушені виїжджати. Це завдає реальної шкоди лініям військового постачання", - зазначив Кромптон.

Британський посол зазначив, що Крим має стратегічне значення як для України, так і для Росії.

Для Москви окупований півострів, за його словами, є своєрідною "перлиною в короні" війни.

"Тож я вважаю, що для Москви це політично складна ситуація. І, як ми бачимо з новин, це все не є таємницею", - резюмував дипломат.

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