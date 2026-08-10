У Кремлі наказали регіонам набрати 409 тисяч контрактників для війни проти України до кінця року, - FT

Кремль і Міністерство оборони РФ доручили російським регіонам забезпечити набір 409 тисяч військовослужбовців за контрактом до кінця 2026 року. Для виконання цього плану влада посилює тиск на місцевих чиновників, намагаючись уникнути оголошення нової хвилі мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це виданню розповіли джерела, обізнані з ситуацією.

За словами наукового співробітника Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, місцева влада перебуває під серйозним тиском через встановлені Кремлем квоти.

"Місцева влада перебуває під величезним тиском і змушена щороку набирати необхідну кількість солдатів. Вони знають, хто має борги, хто перебуває під слідством, хто нещодавно втратив водійські права, і саме на цих людей полюють", – зазначив Клюге.

За даними FT, для виконання плану в регіонах використовують різні методи тиску. Серед них – затримання чоловіків на вулицях, візити чиновників додому або на роботу, а також вербування боржників, умовно засуджених і нещодавно демобілізованих строковиків.

Водночас, попри масштабну кампанію, охочих укладати контракт стає дедалі менше. Засновник проєкту "Ідіть лісом" Григорій Свердлін заявив, що російській владі дедалі важче поповнювати армію, а небажання Кремля оголошувати нову мобілізацію змушує військове керівництво дедалі більше тиснути на потенційних новобранців.

Читайте: Зникнення та обман під виглядом роботи: Росія обманом втягує у війну з Україною громадян інших країни, - CNN

Видання зазначає, що нових контрактників переважно використовують для поповнення втрат на фронті, а не для створення підготовлених резервів. За оцінками видання, попри збільшення чисельності угруповання військ, темпи російського наступу залишаються низькими.

Додатковою проблемою для російської армії залишається дезертирство. За даними правозахисної організації Peace Plea, за самовільне залишення військової частини вже засуджено щонайменше 28 тисяч військовослужбовців. Українська аналітична група Frontelligence Insight, посилаючись на внутрішні російські документи, раніше повідомляла, що реальна кількість таких випадків може бути щонайменше удвічі більшою.

Військовий експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман вважає, що без збільшення темпів вербування або нової мобілізації російська армія знову зіткнеться з дефіцитом особового складу, що негативно позначиться на її наступальних можливостях.

Читайте також: РФ завербувала майже 3 тисячі африканців на війну проти України