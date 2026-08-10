В Кремле приказали регионам набрать 409 тысяч контрактников для войны против Украины до конца года, - FT

Кремль и Министерство обороны РФ поручили российским регионам обеспечить набор 409 тысяч военнослужащих по контракту до конца 2026 года. Для выполнения этого плана власти усиливают давление на местных чиновников, пытаясь избежать объявления новой волны мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times, об этом изданию рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, местные власти находятся под серьезным давлением из-за установленных Кремлем квот.

"Местные власти находятся под огромным давлением и вынуждены ежегодно набирать необходимое количество солдат. Они знают, у кого есть долги, кто находится под следствием, кто недавно лишился водительских прав, и именно на этих людей охотятся", — отметил Клюге.

По данным FT, для выполнения плана в регионах используют различные методы давления. Среди них — задержания мужчин на улицах, визиты чиновников на дом или на работу, а также вербовка должников, условно осужденных и недавно демобилизованных срочников.

В то же время, несмотря на масштабную кампанию, желающих заключить контракт становится все меньше. Основатель проекта "Идите в лес" Григорий Свердлин заявил, что российским властям становится все труднее пополнять армию, а нежелание Кремля объявлять новую мобилизацию заставляет военное руководство все сильнее давить на потенциальных новобранцев.

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Издание отмечает, что новых контрактников в основном используют для восполнения потерь на фронте, а не для создания подготовленных резервов. По оценкам издания, несмотря на увеличение численности группировки войск, темпы российского наступления остаются низкими.

Дополнительной проблемой для российской армии остается дезертирство. По данным правозащитной организации Peace Plea, за самовольное оставление воинской части уже осуждено не менее 28 тысяч военнослужащих. Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight, ссылаясь на внутренние российские документы, ранее сообщала, что реальное количество таких случаев может быть как минимум вдвое больше.

Военный эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман считает, что без увеличения темпов вербовки или новой мобилизации российская армия вновь столкнется с дефицитом личного состава, что негативно скажется на ее наступательных возможностях.

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