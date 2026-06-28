Исчезновения и обман под видом работы: Россия обманом втягивает в войну с Украиной граждан других стран, - CNN
В странах Латинской Америки отмечается появление сетей, которые вербуют людей для участия в войне на стороне России.
Об этом говорится в материале CNN, который цитирует Цензор.НЕТ.
Вербовка под видом работы и исчезновения людей
Журналисты описывают истории граждан Перу, которые согласились уехать в Россию и впоследствии исчезли. Один из мужчин сообщил матери, что едет работать поваром и надеется получить российское гражданство.
Впоследствии он прислал видео, в котором заявил, что уже находится на службе в российской армии. На записи он копал окопы вместе с другими иностранцами на оккупированной территории Украины. Также он рассказал о давлении со стороны командования. После этого связь с ним прервалась.
Журналисты обнаружили как минимум 12 подобных случаев. В одном из них мужчина сначала говорил семье, что будет работать охранником в России, но переписка с вербовщиком свидетельствовала о подписании контракта с армией РФ.
Условия на фронте и реакция стран
По прибытии в Россию некоторые завербованные начали сообщать о тяжелых условиях службы, нехватке еды и атаках дронов. В своих сообщениях они также упоминали о гибели других иностранцев на фронте.
Большинство завербованных происходят из бедных семей и не располагали полной информацией о реальных условиях службы. Родственники этих людей выходят на протесты возле российских дипломатических учреждений в Латинской Америке.
"Российские вербовщики обещают высокооплачиваемую работу, но люди быстро оказываются на войне", — отмечают журналисты.
По данным расследования, подобные схемы действуют также в африканских странах и Непале. После массового отъезда граждан Непал запретил поездки в Украину и Россию с целью трудоустройства. В Перу прокуратура открыла расследование по факту возможной вербовки граждан, что расценивается как торговля людьми.
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