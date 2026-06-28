Исчезновения и обман под видом работы: Россия обманом втягивает в войну с Украиной граждан других стран, - CNN

В странах Латинской Америки отмечается появление сетей, которые вербуют людей для участия в войне на стороне России.

Об этом говорится в материале CNN, который цитирует Цензор.НЕТ.

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Вербовка под видом работы и исчезновения людей

Журналисты описывают истории граждан Перу, которые согласились уехать в Россию и впоследствии исчезли. Один из мужчин сообщил матери, что едет работать поваром и надеется получить российское гражданство.

Впоследствии он прислал видео, в котором заявил, что уже находится на службе в российской армии. На записи он копал окопы вместе с другими иностранцами на оккупированной территории Украины. Также он рассказал о давлении со стороны командования. После этого связь с ним прервалась.

Журналисты обнаружили как минимум 12 подобных случаев. В одном из них мужчина сначала говорил семье, что будет работать охранником в России, но переписка с вербовщиком свидетельствовала о подписании контракта с армией РФ.

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Условия на фронте и реакция стран

По прибытии в Россию некоторые завербованные начали сообщать о тяжелых условиях службы, нехватке еды и атаках дронов. В своих сообщениях они также упоминали о гибели других иностранцев на фронте.

Большинство завербованных происходят из бедных семей и не располагали полной информацией о реальных условиях службы. Родственники этих людей выходят на протесты возле российских дипломатических учреждений в Латинской Америке.

"Российские вербовщики обещают высокооплачиваемую работу, но люди быстро оказываются на войне", — отмечают журналисты.

По данным расследования, подобные схемы действуют также в африканских странах и Непале. После массового отъезда граждан Непал запретил поездки в Украину и Россию с целью трудоустройства. В Перу прокуратура открыла расследование по факту возможной вербовки граждан, что расценивается как торговля людьми.

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