Зникнення та обман під виглядом роботи: Росія обманом втягує у війну з Україною громадян інших країни, - CNN
У країнах Латинської Америки фіксують появу мереж, які шукають людей для участі у війні на боці Росії.
Про це йдеться у матеріалі CNN, який цитує Цензор.НЕТ.
Вербування під виглядом роботи та зникнення людей
Журналісти описують історії громадян Перу, які погодилися виїхати до Росії та згодом зникли. Один із чоловіків повідомив матері, що їде працювати кухарем і сподівається отримати російське громадянство.
Згодом він надіслав відео, де заявив, що вже перебуває на службі в російській армії. На записі він копав окопи разом з іншими іноземцями на окупованій території України. Також він розповів про тиск з боку командування. Після цього зв’язок із ним зник.
Журналісти знайшли щонайменше 12 подібних випадків. В одному з них чоловік спочатку говорив родині, що працюватиме охоронцем у Росії, але листування з вербувальником свідчило про підписання контракту з армією РФ.
Умови на фронті та реакція країн
Після прибуття до Росії деякі завербовані почали повідомляти про важкі умови служби, нестачу їжі та атаки дронів. У своїх повідомленнях вони також згадували про загибель інших іноземців на фронті.
Більшість завербованих походять із бідних сімей і не мали повної інформації про реальні умови служби. Родичі цих людей виходять на протести біля російських дипломатичних установ у Латинській Америці.
"Російські вербувальники обіцяють роботу з високою оплатою, але люди швидко опиняються на війні", – зазначають журналісти.
За даними розслідування, подібні схеми діють також в африканських країнах та Непалі. Після масового виїзду громадян Непал заборонив поїздки до України та Росії з метою працевлаштування. У Перу прокуратура відкрила розслідування щодо можливого вербування громадян, яке розцінюють як торгівлю людьми.
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