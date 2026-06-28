Зникнення та обман під виглядом роботи: Росія обманом втягує у війну з Україною громадян інших країни, - CNN

У країнах Латинської Америки фіксують появу мереж, які шукають людей для участі у війні на боці Росії.

Про це йдеться у матеріалі CNN, який цитує Цензор.НЕТ.

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Вербування під виглядом роботи та зникнення людей

Журналісти описують історії громадян Перу, які погодилися виїхати до Росії та згодом зникли. Один із чоловіків повідомив матері, що їде працювати кухарем і сподівається отримати російське громадянство.

Згодом він надіслав відео, де заявив, що вже перебуває на службі в російській армії. На записі він копав окопи разом з іншими іноземцями на окупованій території України. Також він розповів про тиск з боку командування. Після цього зв’язок із ним зник.

Журналісти знайшли щонайменше 12 подібних випадків. В одному з них чоловік спочатку говорив родині, що працюватиме охоронцем у Росії, але листування з вербувальником свідчило про підписання контракту з армією РФ.

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Умови на фронті та реакція країн

Після прибуття до Росії деякі завербовані почали повідомляти про важкі умови служби, нестачу їжі та атаки дронів. У своїх повідомленнях вони також згадували про загибель інших іноземців на фронті.

Більшість завербованих походять із бідних сімей і не мали повної інформації про реальні умови служби. Родичі цих людей виходять на протести біля російських дипломатичних установ у Латинській Америці.

"Російські вербувальники обіцяють роботу з високою оплатою, але люди швидко опиняються на війні", – зазначають журналісти.

За даними розслідування, подібні схеми діють також в африканських країнах та Непалі. Після масового виїзду громадян Непал заборонив поїздки до України та Росії з метою працевлаштування. У Перу прокуратура відкрила розслідування щодо можливого вербування громадян, яке розцінюють як торгівлю людьми.

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