Враг наиболее активно атакует на Славянском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток агрессор 82 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 28 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренек, Сопич, Бачевск, Рыжевка, Нескучное, Яструбщина, Горки, Волфино, Гаврилова Слобода, Кучеровка. Авиаудару подвергся населенный пункт Лужки.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Враг совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять — с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики трижды пытались прорвать оборону в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Вильча. Два боевых столкновения продолжаются.

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На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Подолы и Новоплатоновка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 18 попыток захватчиков продвигаться вперед вблизи Закитного, Калеников, Ризниковки и в направлении населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Часова Яра.

На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Плещеевка. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Двенадцать атак отбиты в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Васильевка, Родинское, Удачное, Филия и в направлении населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс и Беляковка.

На Александровском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону населенного пункта Новое Запорожье, боевые столкновения продолжаются до сих пор.

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Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских атак вблизи Доброполья и в направлении населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Новоселовка, Цветково и Чаривное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По данным Генштаба, на Ореховском и Приднепровском направлениях попыток продвижения врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток продвижения со стороны противника не зафиксировано.