Армия РФ не прекращает штурмы и расширяет зону боевых действий на Покровском направлении, - пресс-секретарь 59-й ОШБр

Российские войска на Покровском направлении продолжают расширять зону контроля, что затрудняет логистику Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказал пресс-секретарь 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мышак.

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РФ расширяет зону действия

Как отмечается, подразделение держит оборону на границе между Донецкой и Днепропетровской областями. По словам пресс-секретаря, оккупанты наращивают количество БПЛА и атакуют с еще большего расстояния от линии соприкосновения.

"Россияне расширяют зону действия. Она увеличивается, их попытки штурмов не прекращаются. Фактически каждый день они пытаются проникнуть на наши позиции", - рассказал Мышак.

Он отметил, что из-за расширения зоны действия Силам обороны сложнее осуществлять логистику и обеспечивать пехоту на позициях.

"Очень сложная логистика, доставка на позиции всего необходимого. Сейчас это фактически осуществляется с помощью легких бомбардировщиков-дронов по воздуху или наземных роботизированных комплексов", - отметил пресс-секретарь.

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Применение НРК

Также он отметил, что НРК достаточно уязвимы для российских дронов, поскольку они движутся медленно, и если дрон их заметит, то велика вероятность того, что они будут уничтожены. В то же время Мяшак подчеркнул, что НРК могут управляться дистанционно, поэтому потерять НРК гораздо "дешевле", чем если бы это был живой человек.

Удары по оккупантам

Пресс-секретарь добавил, что украинские военные также наносят удары по российской пехоте в тылу их позиций. В частности, бойцы 59-й бригады поражают дронами штурмовиков, которые небольшими группами продвигаются к защитникам.

"Стараемся сдерживать их еще на подступах, не допускать к позициям. Уничтожать дронами, дистанционно выявлять заранее и не пропускать их в нашу зону ответственности. Наши операторы дронов, которые выявляют их еще на их территории и уничтожают, не допуская до контактных боев с нашей пехотой", - рассказал он.

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