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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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Армия РФ не прекращает штурмы и расширяет зону боевых действий на Покровском направлении, - пресс-секретарь 59-й ОШБр

РФ расширяет зону действия на Покровском направлении

Российские войска на Покровском направлении продолжают расширять зону контроля, что затрудняет логистику Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом рассказал пресс-секретарь 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Тарас Мышак.

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РФ расширяет зону действия

Как отмечается, подразделение держит оборону на границе между Донецкой и Днепропетровской областями. По словам пресс-секретаря, оккупанты наращивают количество БПЛА и атакуют с еще большего расстояния от линии соприкосновения.

"Россияне расширяют зону действия. Она увеличивается, их попытки штурмов не прекращаются. Фактически каждый день они пытаются проникнуть на наши позиции", - рассказал Мышак.

Он отметил, что из-за расширения зоны действия Силам обороны сложнее осуществлять логистику и обеспечивать пехоту на позициях.

"Очень сложная логистика, доставка на позиции всего необходимого. Сейчас это фактически осуществляется с помощью легких бомбардировщиков-дронов по воздуху или наземных роботизированных комплексов", - отметил пресс-секретарь.

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Применение НРК

Также он отметил, что НРК достаточно уязвимы для российских дронов, поскольку они движутся медленно, и если дрон их заметит, то велика вероятность того, что они будут уничтожены. В то же время Мяшак подчеркнул, что НРК могут управляться дистанционно, поэтому потерять НРК гораздо "дешевле", чем если бы это был живой человек.

Удары по оккупантам

Пресс-секретарь добавил, что украинские военные также наносят удары по российской пехоте в тылу их позиций. В частности, бойцы 59-й бригады поражают дронами штурмовиков, которые небольшими группами продвигаются к защитникам.

"Стараемся сдерживать их еще на подступах, не допускать к позициям. Уничтожать дронами, дистанционно выявлять заранее и не пропускать их в нашу зону ответственности. Наши операторы дронов, которые выявляют их еще на их территории и уничтожают, не допуская до контактных боев с нашей пехотой", - рассказал он.

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