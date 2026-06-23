Оккупанты запускают дроны из Покровска и Мирнограда, - 7-й корпус ДШВ

Российские захватчики обустраивают точки запуска дронов в городских агломерациях Покровска и Мирнограда, создавая зону поражения глубиной до 25 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" рассказал начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Владимир Полевой.

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По словам военного, основная проблема на этом направлении заключается в размещении российских точек запуска дронов вблизи линии фронта, в частности в городских агломерациях.

"Фактически от точек взлета дронов у нас начинается зона действия. И эта зона на Покровском направлении довольно обширна. Основной фактор, позволивший сдвинуть зону действия для противника, - закрепление в самих городах, в городских агломерациях Покровска и Мирнограда…От этих точек взлета мы можем отсчитывать 25 километров глубины боевых порядков", - пояснил Половой.

Украинские силы наращивают возможности нанесения ударов

В то же время украинские подразделения развивают способности наносить удары в глубину российских боевых порядков - до оперативно-тактического уровня.

"Мы говорим уже фактически о том, что сейчас традиционно называется "мидлстрайком"… этот промежуток от 30 и глубже нужно чем-то перекрыть. И корпус активно наращивает свои возможности по поражению "Хаймерсами", ракетными системами и "мидлстрайком", - отметил он.

Покровское направление остается приоритетным для РФ

По словам представителя ДШВ, российское командование продолжает рассматривать Покровское направление как одно из ключевых для наступательных действий.

"Противник все еще не теряет надежды прорваться к Доброполью и выйти на трассу Доброполье - Краматорск…", - сказал Полевой.

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В то же время украинские военные уже адаптировались к такой тактике противника и считают ее предсказуемой.

Тактическая авиация РФ не усилила удары на этом направлении

В ДШВ не фиксируют роста активности российской тактической авиации в этом секторе, что, по оценке военных, может свидетельствовать об истощении врага.

"Мы сейчас не наблюдаем увеличения интенсивности ударов тактической авиации… мы понимаем, что враг истощился", - отметил он.

Отдельно Полевой отметил увеличение ударов российских беспилотников по оперативно-тактической глубине украинной обороны.

"Неприятным для нас оружием является возможность наносить интенсивные и частые удары… благодаря использованию дронов типа "Молния", "Шахед", "Гербера", - подчеркнул он.

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