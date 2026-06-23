Окупанти запускають дрони з Покровська і Мирнограда, - 7 корпус ДШВ

Російські загарбники облаштовують точки запуску дронів у міських агломераціях Покровська та Мирнограда, формуючи глибоку зону ураження до 25 км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Полевий.

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За словами військового, основна проблема на напрямку полягає в розміщенні російських точок запуску дронів поблизу лінії фронту, зокрема в міських агломераціях.

"Фактично від точок злету дронів у нас починається кілзона. І ця кілзона на Покровському напрямку є доволі глибокою. Основний фактор, який дозволив посунути кілзону для противника, — закріплення в самих містах, у міських агломераціях Покровська і Мирнограда… Від цих точок злету ми можемо відраховувати 25 кілометрів глибини бойових порядків", - пояснив Половий.

Українські сили нарощують можливості ураження

Водночас українські підрозділи розвивають спроможності для ударів у глибину російських бойових порядків — до оперативно-тактичного рівня.

"Ми говоримо вже фактично про те, що зараз традиційно називається "мідлстрайком"… цей проміжок від 30 і глибше треба чимось перекрити. І корпус активно нарощує свої спроможності в ураженні "Хаймерсами", ракетними системами та "мідлстрайком"", — зазначив він.

Покровський напрямок залишається пріоритетним для РФ

За словами представника ДШВ, російське командування продовжує розглядати Покровський напрямок як один із ключових для наступальних дій.

"Противник все ще не покидає надії прорватися до Добропілля і вийти на трасу Добропілля - Краматорськ…", - сказав Полевий.

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Водночас українські військові вже адаптувалися до такої тактики противника і вважають її передбачуваною.

Тактична авіація РФ не посилила удари на напрямку

У ДШВ не фіксують зростання активності російської тактичної авіації в цьому секторі, що, за оцінкою військових, може свідчити про виснаження ворога.

"Ми зараз не спостерігаємо збільшення інтенсивності ударів тактичної авіації… ми розуміємо, що ворог виснажився", - зазначив він.

Окремо Полевий відзначив збільшення ударів російських безпілотників по оперативно-тактичній глибині української оборони.

"Неприємною для нас зброєю є можливість здійснювати інтенсивні часті ураження… завдяки використанню дронів типу "Молнія", "Шахед", "Гербера", - підкреслив він.

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