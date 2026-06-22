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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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РФ перекинула нові резерви на Покровський напрямок, - бригада "Рубіж" НГУ

Росія підтягнула нові резерви на Покровський напрямок

Після кількох тижнів зниження штурмової активності російські війська знову посилили атаки на Покровському напрямку, підтягнувши нові резерви піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі  Еспресо розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

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Спроможності російських військ у зоні відповідальності бригади "Рубіж" на Покровському напрямку змінилися - противник уже перекинув нові резерви, зокрема піхотні підрозділи. За словами військового, після кількох тижнів зниження інтенсивності штурмів через значні втрати особового складу окупанти почали вводити в бій сили, які готували для літньої кампанії.

"Щодо нових резервів противника - це не свіжемобілізовані, які вчора отримали військовий квиток, а сьогодні з’являються на полі бою. По радіоперехопленнях ми чуємо, що більшість російських військовослужбовців, які в перших ешелонах штурмують наші позиції, у ворожих рядах називають "откривашками", тому що розуміють, що вони загинуть надзвичайно швидко", - зазначив офіцер бригади "Рубіж" НГУ.

Підготовлені підрозділи РФ посилюють антидронову боротьбу

Водночас, за його словами, серед російських підрозділів є й більш підготовлені військові. Це помітно, зокрема, за їхніми навичками боротьби з безпілотниками. Як приклад він навів випадок, коли окупанти, перебуваючи в укритті, збивали українські дрони зі стрілецької зброї. Це свідчить про зміни у підготовці особового складу противника.

"У противника залишилися "звичайні одноразки", бо він не може підготувати якісно величезну кількість особового складу. Можна розрізнити серед російських вояк тих, які залучаються для першого ешелону – "откривашки", і більш підготовлені підрозділи, які періодично з’являються на полі бою, але на них всіх чекає один кінець", - додав Черняк.

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