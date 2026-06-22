РФ перекинула нові резерви на Покровський напрямок, - бригада "Рубіж" НГУ

Після кількох тижнів зниження штурмової активності російські війська знову посилили атаки на Покровському напрямку, підтягнувши нові резерви піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

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Спроможності російських військ у зоні відповідальності бригади "Рубіж" на Покровському напрямку змінилися - противник уже перекинув нові резерви, зокрема піхотні підрозділи. За словами військового, після кількох тижнів зниження інтенсивності штурмів через значні втрати особового складу окупанти почали вводити в бій сили, які готували для літньої кампанії.

"Щодо нових резервів противника - це не свіжемобілізовані, які вчора отримали військовий квиток, а сьогодні з’являються на полі бою. По радіоперехопленнях ми чуємо, що більшість російських військовослужбовців, які в перших ешелонах штурмують наші позиції, у ворожих рядах називають "откривашками", тому що розуміють, що вони загинуть надзвичайно швидко", - зазначив офіцер бригади "Рубіж" НГУ.

Підготовлені підрозділи РФ посилюють антидронову боротьбу

Водночас, за його словами, серед російських підрозділів є й більш підготовлені військові. Це помітно, зокрема, за їхніми навичками боротьби з безпілотниками. Як приклад він навів випадок, коли окупанти, перебуваючи в укритті, збивали українські дрони зі стрілецької зброї. Це свідчить про зміни у підготовці особового складу противника.

"У противника залишилися "звичайні одноразки", бо він не може підготувати якісно величезну кількість особового складу. Можна розрізнити серед російських вояк тих, які залучаються для першого ешелону – "откривашки", і більш підготовлені підрозділи, які періодично з’являються на полі бою, але на них всіх чекає один кінець", - додав Черняк.

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