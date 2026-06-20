За добу на фронті зафіксовано 234 боєзіткнення. Найбільше на Гуляйпільському та Покровському напрямку, - Генштаб. КАРТА

За добу на фронті зафіксовано 234 боєзіткнення. Найбільше на Гуляйпільському та Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, скинувши 278 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9561 дрон-камікадзе та здійснив 2983 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке, Вовчанськ, Охрімівка та Дворічанське.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік Куп’янська, Курилівки, Богуславки та Мирового.

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Борова, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Новомихайлівка, Новосергіївка, Дерилове та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного та Калеників.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Вільне, Торецьке та Кучерів Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Іванівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Білицьке, Новогришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Філія, Василівка, Молодецьке та Новопавлівка.

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На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 30 атак у бік населених пунктів Рибне, Нове Запоріжжя, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Мирне та Новоселівка.

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На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження живої сили противника та чотири гармати.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1240 осіб. Також знешкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, 88 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, сім наземних робототехнічних комплексів, 2246 безпілотних літальних апаратів, 476 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки ворога.